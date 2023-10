Minorenne trovato con hashish nel motorino a Pontassieve

Neppure diciottenne, nascondeva hashish nel motorino. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontassieve, comandata dal Capitano Alessandra Giardino, durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti hanno notato un minorenne fare insoliti movimenti a sul proprio ciclomotore. Imilitari hanno controllato il ragazzo che, a seguito di una perquisizione personale e del mezzo, è stato trovato in possesso di 16,78 grammi di hashish, nascosti all’interno del vano sottosella, suddivisi in diciassette involucri di cellophane, pronti per essere venduti. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Firenze ne giudicherà o meno la responsabilità nel corso del successivo procedimento minorile.

L.B.