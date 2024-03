Ministero delle Imprese convoca incontro su vertenza ex Gkn: esame situazione Qf a Palazzo Piacentini

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un incontro per esaminare la situazione della Qf, ex

Gkn. L’incontro è stato fissato per martedì 12 marzo, alle 13 a Palazzo Piacentini a Roma. Come indicato in una nota Mimit, il ministro Adolfo Urso, aderendo a una richiesta del presidente della Regione Toscana, del sindaco della Città metropolitana di Firenze e del sindaco di Campi Bisenzio, incontrerà le parti insieme al sottosegretario Fausta Bergamotto. La vertenza ex Gkn è molto delicata: lo scorso 2 marzo la proprietà avrebbe dovuto presentare il piano sociale, previsto dalla legge contro le delocalizzazioni, su imposizione del Tribunale del lavoro di Firenze. Invece ha scelto di comunicare ai dipendenti rimasti - circa 160 - la possibilità di uscire dall’azienda tramite incentivi all’esodo.