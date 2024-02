Milani riceve Omote in Palazzo Vecchio. Scambio di doni reciproci tra Firenze e Giappone

Il presidente del consiglio comunale Luca Milani ha ricevuto ieri nella Sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio il presidente della Fondazione Neo Japanesque Hiroaki Omote, già ministro del Turismo in Giappone e consigliere del Comune di Osaka e Kyoto. Omote, che rappresenta un punto di riferimento culturale e spirituale in Giappone e con la sua Fondazione lavora per la diffusione della cultura della pace, si trova in Italia per una serie di incontri istituzionali. Con il presidente Omote hanno fatto parte della delegazione il vice presidente Miyoko Omote, il primo segretario Arika Niwa e Kazuko Usui. Il presidente Milani ha ricevuto alcuni doni ed ha a sua volta fatto dono al presidente Omote della riproduzione litografica di Palazzo Vecchio.