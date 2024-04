Firenze, i migranti e un’emergenza cronica. Boom di arrivi. La classifica dei Comuni

Firenze, 22 aprile 2024 – Più di 2.240 migranti distribuiti su una rete di strutture in grado di ospitare 2.640 persone. È questa la foto scattata da ‘Centri d’Italia’ il rapporto di Openpolis e ActionAid sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia.

Tanti o pochi? Dipende. Soprattutto dal fatto che l’istantanea della fondazione che si occupa di data journalism è ‘ferma’ a fine 2022, con gli ultimi dati di tutte le province e i comuni italiani, resi disponibili un mese fa.

Un gruppo di migranti

Ma è utilissima per inquadrare una tendenza: l’impennata di arrivi, mai così alta dal 2018 e stabile tutt’oggi. Soprattutto serve a capire l’impatto e la distribuzione di queste vite all’interno della nostra provincia. Con alcune sorprese.

La prima è una buona notizia: nella provincia fiorentina il 92% dei Comuni ospita centri, sia che si tratti di Cas (i centri di accoglienza straordinaria attivati in mancanza di altri posti), sia che si tratti di Sai (il sistema ordinario di accoglienza e integrazione).

In poche parole l’accoglienza è ben spalmata su tutto il territorio, evitando picchi di presenze che possono ostacolare l’inclusione dei migranti.

Su base nazionale Firenze, seconda solo a Prato in Italia, è la provincia dove 38 comuni su 41 coinvolti ospitano qualcuno. Al terzo posto si trova Reggio Emilia seguita da Ragusa e Brindisi. Il rapporto boccia su base nazionale la gestione dell’accoglienza evidenziando, come sempre di più, le gare indette vengano disertate costringendo le prefetture ad affidamenti diretti.

La certezza è che i numeri sono lievitati rispetto al 2018. Sei anni fa Firenze contava 2.260 presenze (di cui solo 596 nel Sai) crollate poi gradualmente a 1.484 nel 2021 fino all’impennata del +52% del 2022 con i migranti nel circuito dell’accoglienza straordinaria che doppiano (1.497) quelli del Sai (763) per un totale di 2.640.

Ad oggi la stima è di almeno 2.800 persone. La nostra p rovincia ha però fatto passi in avanti: nel 2018 i posti straordinari nei Cas erano 157 contro i 61 dei Sai, oggi la situazione è migliorata con il circuito ordinario cresciuto a 126 posti disponibili contro i 107 del Sai.

A saltare agli occhi invece è la classifica dei comuni più accoglienti, considerando il rapporto fra presenze dei migranti e abitanti. In base a questa proporzione Firenze risulta ’solo’ 12esimo con i migranti ospitati in 67 strutture che rappresentano appena il 3 presenze ogni mille abitanti (sono 992 le presenze).

Il primo posto invece è di Palazzuolo Sul Senio che con le sue 4 strutture ha un rapporto abitanti-ospiti di 21 ogni mille abitanti (24 migranti in totale). Sul podio seguono Fiesole con un rapporto di 11,9 ogni mille (166 totali) e Montaione con 9,3 ogni mille (33 totali). Ma i numeri oggi sono in aumento.

Così per esempio a Palazzuolo e Firenzuola i migranti sono una cinquantina, ben più di quanti registrati dal report. Tra gli ostacoli alla loro integrazione il report vede il decreto Cutro.

«La vita di decine di migliaia di persone – si spiega – è stata resa ancor più precaria dalla restrizione della protezione speciale, non più convertibile in permesso per lavoro: una politica che aumenterà il contenzioso nei tribunali e il numero di persone in condizione di soggiorno irregolare, di cui, realisticamente, solo una piccola parte sarà effettivamente rimpatriato".