I migranti in aiuto nella Piana del Bisenzio, in venti a spalare il fango

Firenze, 7 novembre 2023 - Tra gli angeli del fango che in questi giorni stanno portando aiuto alle popolazioni alluvionate di Campi Bisenzio ci sono anche 20 ospiti del CAS 'Risorgimento' di Sesto Fiorentino, gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Sono giovani con meno di 30 anni, provenienti da Bangladesh, Egitto, Gambia, Sudan, Costa d'Avorio, Camerun, arrivati nella struttura fiorentina da meno di sei mesi. Appena è stata proposta la possibilità di intervenire come volontari, si sono fatti avanti: da sabato mattina sono impegnati a fianco degli altri volontari per dare una mano a pulire le strade, le case, gli edifici, i giardini dalla melma. Ogni giorno raggiungono Campi Bisenzio, dove con pale, stivali, guanti e tanta voglia di aiutare gli altri, si mettono all'opera per fare in modo che i cittadini possano tornare al più presto alla loro vita quotidiana e nelle loro abitazioni. Sabato sono andati e tornati a piedi, poi è stato organizzato il trasporto con un pulmino. Al Centro hanno organizzato dei turni per fare volontariato nelle zone alluvionate e ogni giorno non rimane un posto libero. ''Siamo commossi dallo spirito di generosità che gli ospiti del CAS di Sesto Fiorentino hanno dimostrato nei confronti dei cittadini della piana colpiti dall'alluvione'' commenta il presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Vincenzo Lucchetti. ''E' un bellissimo esempio di solidarietà e altruismo reciproco, un modo per gli ospiti del centro di rendersi utili, di entrare in contatto con la società, di fare conoscenze, un passo nel loro percorso di accoglienza e integrazione''.