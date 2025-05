Microonde a fuoco. Paura nello studentato. Evacuate 500 persone

È scattato l’allarme ieri mattina al The Social Hub di viale Belfiore a Firenze. Pochi minuti dopo le 7 in una camera ha preso fuoco un forno a microonde. Subito è partita la chiamata di emergenza ai vigili del fuoco. E poco dopo una squadra giunta sul posto, con un’autoscala, ha messo in sicurezza la stanza, dove erano alloggiate due persone.

Le fiamme sono state spente con un estintore a polvere. In via precauzionale è stato attivato il piano interno nello studentato con l’evacuazione di circa 500 persone che sono state fatte uscire e in seguito rientrare nelle camere. Le fiamme e la polvere dell’estintore hanno provocato qualche danno, ma molto circoscritti. Non ci sarebbero feriti. Per consentire l’intervento dei soccorritori, c’è stata un po’ di ripercussione sul traffico nel viale. Sul posto anche ambulanze del 118.

"Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto - sottolinea la proprietà del maxi studentato -. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti. L’azienda sottolinea quanto la sicurezza della sua comunità sia di primaria importanza".

"La situazione è tornata rapidamente alla normalità e tutte le funzioni e servizi della struttura sono nuovamente in funzione - continua - Gli ospiti sono potuti rientrare nelle loro camere e il coworking e gli spazi aperti al pubblico sono attivi. Sono in corso le verifiche rispetto ai danni subiti alla struttura che sembrano limitati alla camera dove ha avuto origine l’incidente".

The Social Hub è una struttura imponente, inaugurata lo scorso febbraio, con 500 postazioni di coworking e oltre 500 camere: una struttura da ospitalità ibrida, dove coesistono soggiorni brevi e lunghi.