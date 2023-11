Mezzo secolo di fumetti. La bottega compie 50 anni

Fumetti che passione. Compie 50 anni ‘Al fumetto’, la fumetteria che si trova in via Galilei . La gestione del negozio, tutta familiare, è affidata oggi a Tiziana Riccardielli che ha preso le redini del negozio aperto nel ’73, dal padre Mauro. "Aprì bottega – ricorda Tiziana – solo con le proprie collezioni. Uno spazio piccolissimo, ma mitico a Firenze in via Giovanni Della Casa 12r. Al tempo esistevano pochissimi negozi. Fu con immensa gioia e stupore che l’attività iniziò a riscuotere sempre più clienti". A cavallo tra i 70 e gli 80, i primi albi erano fumetti amatoriali a tiratura limitata, editi da più piccole case editrici tra le quali la Casa Editrice Nerbini, Club Anni Trenta, Editoriale Corno. Erano gli anni dei primi lavori di Andrea Pazienza o Bonvi. Successivamente tra gli anni 8090 arrivarono nuovi editori e iniziarono ad esserci più grandi distributori. Dagli albi amatoriali siamo poi passati ai fumetti dei supereroi americani fino ad arrivare ai manga. "Con l’aumento della proposta editoriale – racconta anora Tiziana – nacque la necessità di ingrandire il negozio che alla fine del 1991 si trasferì nella sede di Via Giovanni Da Montorsoli. Da qui nuovi e sempre più articoli sono arrivati per divertire e intrattenere più persone. Gli editori come le testate sono aumentati, facendo così diventare il negozio una meta immancabile per i collezionisti da tutta la Toscana e non solo. Ma dopo ventisei anni di permanenza in Via Giovanni Da Montorsoli abbiamo voluto nuovamente rinnovarci e migliorare ancora, trasferendoci nella nuova sede di via Galileo Galilei, 23 a Scandicci, quando sono subentrata io nella completa conduzione del negozio". Il giorno del 50° sarà sabato. Per questo è stato organizzato un evento dalle 15,30 aperto a tutti. Un’occasione non solo per brindare, ma anche per poter dare un’occhiata alle ultime novità. Secondo i dati dell’Associazione italiana editori presentati all’ultimo salone di Torino, all’interno del genere fumetti, i manga nel 2022 sono sono cresciuti del 7,6% e si stabilizzano sopra quota 58% delle vendite complessive, per un giro d’affari pari a 107,9 milioni di euro. Nel 2022 la crescita più grande è stata però quella dei fumetti pensati per bambini e ragazzi, che segnano un più 26%.

Fabrizio Morviducci