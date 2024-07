Firenze, 31 luglio 2024 – Ancora disagi in autostrada in questi giorni estivi. Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, si sono registrati fino a 6 chilometri di coda a causa di un mezzo pesante in avaria all'altezza del chilometro 268.

La situazione è gradualmente tornata alla normalità con code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio tra A1 eDirettissima.