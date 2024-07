Metti una sera a cena a Montebeni due campioni del mondo (’78 e ’82). Antognoni e il Caudillo amici per la vita

Due amici per la pelle, Antognoni e Passarella. Due campioni del mondo (Daniel nel 1978 con l’ Argentina, di cui era il capitano indiscusso tanto da essere soprannominato il Caudillo, Giancarlo nell’82 in Spagna), si sono ritrovati l’altra sera a cena da Tullio a Montebeni. Antognoni e Passarella sono stati anche due simboli di una Fiorentina di duri e puri che ha fatto sognare i tifosi negli anni Ottanta. Daniel ogni tanto ritorna a Firenze perché ha nostalgia di una città che lo ha amato per davvero. Antognoni e Passarella (nella foto insieme a Paolo Bacciotti, in splendida forma) sono fuggiti dalla calura di Firenze per cercare un po’ di refrigerio in collina e gustarsi la famosa bistecca di Tullio.