Meteo a Firenze, il caldo torrido molla la presa. Temperature in calo: ecco quando

Firenze, 24 luglio 2023 – Un clima pazzo alle porte. L’estate da oggi a mercoledì farà una capriola letteralmente da cardiopalma. Dopo una decina di giorni infuocati con una lieve attenuazione nel fine settimana appena trascorso oggi Caronte – o chi per lui – darà il suo inatteso colpo di coda facendo vorticosamente risalire la colonnina di mercurio di almeno 3, forse 4 gradi tanto che nel pomeriggio si potrebbero sfiorare addirittura, per l’ennesima volta, i 40 percepiti. Ma sarà, appunto, un fuoco di paglia.

Dopo la fiammata di oggi – con uno strascico anche domani sia pur con temperature decisamente più basse – la situazione cambierà drasticamente. In meglio per chi (e sono tanti) non ne può più di questo luglio bollente. Già nella giornata di domani potrebbero – condizionale d’obbligo perché non tutti i siti meteorologici locali sono concordi – potrebbe ritornare la pioggia in città. Pioggia ancora più possibile nella mattinata di mercoledì. Ma è proprio dopodomani che la situazione si ribalterà clamorosamente con l’anticiclone africano che mollerà improvvisamente la presa lasciando spazio ad aria atlantica decisamente più fresca.

Talmente fresca che per la giornata di mercoledì quasi tutti concordano su temperature massime che in città si fermeranno a 30, 31 gradi. La ’normalità’ finalmente. Nel giro di tre giorni le temperature potrebbero scendere addirittura di 8 gradi dando finalmente una vera, bella, boccata d’ossigeno ai fiorentini stremati. Unica nota ’negativa’: le notti resteranno sempre piuttosto calde, con colonnina ancora sopra i 20 gradi. Ma potremmo accontentarci anche così. Eccome.

E. Baldi