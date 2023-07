Lieve calo delle temperature in Toscana. Le previsioni per i prossimi giorni

Firenze, 21 luglio 2023 – Temperature sopra la media, caldo, a tratti caldissimo. Il meteo non migliora nei prossimi giorni, diverse città in Italia continuano a mantenere alta l’allerta. In qualche caso, come a Firenze e Perugia, addirittura da codice rosso. Le previsioni però in un certo senso fanno tirare un sospiro di sollievo. In Toscana si intravede qualche nuvola. Secondo quanto pubblicato dal Consorzio Lamma le temperature per il fine settimana, in alcune zone della Toscana, sono infatti in lieve calo.

Ecco le previsioni del Lamma per i prossimi giorni:

Sabato 22 luglio: parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali con addensamenti a tratti consistenti sulle zone di nord ovest associati a locali piogge o rovesci tra la mattina e il primo pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso altrove. Venti: deboli o moderati occidentali, con rinforzi di Libeccio a nord di Capraia. Mari: generalmente mossi. Temperature: in lieve calo sia nei valori minimi che massimi. Punte di 33-35 gradi, 1-3 gradi sopra la norma.

Domenica 23 luglio: sereno o poco nuvoloso salvo qualche addensamento in prossimità della costa al mattino e modeste velature in transito. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell'Elba. Temperature: lieve calo nei valori minimi e massime in lieve aumento.

Lunedì 24 luglio: in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti bassi in prossimità della costa. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest al pomeriggio. Mari: in prevalenza poco mossi. Temperature: in aumento con punte di 37-39 gradi.

Martedì 25 luglio: poco o parzialmente nuvoloso. Venti: deboli meridionali, fino a moderati sulla costa centro meridionale. Mari: poco mossi o al più mossi al largo e a sud dell'Elba. Temperature: in ulteriore lieve aumento con sensazione di afa per l'aumento dei tassi di umidità.