Caldo, allerta rossa fino a domenica. Ecco dove

Firenze, 21 luglio 2023 – Non si allenta la morsa dell’afa. Il codice rosso per il caldo a Firenze prosegue fino a domenica 23 luglio. Lo si apprende dall'apposito bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Bollino rosso quindi oggi, venerdì 21 luglio, domani sabato 22 luglio e domenica 23 luglio.

Un’ondata di calore, quella che arriva dal nord Africa, che sta andando avanti da più di una settimana. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 37° oggi, 37° domani e 36° domenica.

Allerta rossa significa attenzione massima per le strutture sanitarie, che potrebbero ricevere un numero importante di pazienti con colpi di calore o con patologie legate al caldo. Per questo durante l’allerta rossa è stretto il monitoraggio sui pazienti cronici con malattie cardiovascolari e altre patologie che con il caldo potrebbero peggiorare.

Queste le città in rosso sabato e domenica. Sabato: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo. Le stesse città sono contrassegnate dal bollino rosso di massima allerta per il caldo anche per la giornata di domenica.