Cambia tutto. Addio caldo record, arriva la pioggia. Temperature di notte sotto i 20 gradi

Firenze, 24 luglio 2023 - Sta finalmente per concludersi la lunghissima ondata di caldo record che in questi ultimi giorni ha attanagliato la nostra regione. Da stanotte rivedremo brevi rovesci sparsi un po’ su tutta la regione, i quali proseguiranno fino a domattina. Ma non sarà la pioggia a farci tornare a respirare. “I fenomeni isolati e brevi tendono a far aumentare l’umidità e non hanno la capacità di abbassare le temperature”, specificano dal Lamma.

Temperature sotto i 20 gradi

Ma, per fortuna, dal 26 luglio un fronte di aria fresca dall’Atlantico ci farà tirare un sospiro di sollievo. E sarà il preludio ad un ritorno di un’estate ben più godibile, che proseguirà fino alla fine di luglio. “Avremo venti di libeccio, quindi più fresco. E bel tempo, con massime intorno ai 30 gradi, per una settimana o anche dieci giorni - ci dicono dalla sala meteo del Lamma -. Molto positivo il fatto che caleranno molto anche le minime durante la notte. A Firenze in alcuni giorni saranno inferiori ai 15 gradi. E ad Arezzo addirittura sotto i 10”.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Lunedì 24 luglio – Poco o parzialmente nuvoloso, con aumento delle nubi dal tardo pomeriggio, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature: in aumento con punte di 39 gradi. In aumento anche i tassi di umidità con disagio per il caldo afoso.

Martedì 25 luglio – Nuvoloso in mattinata con possibilità di locali rovesci, schiarite dal pomeriggio. Temperature: in ulteriore aumento le minime con sensazione di afa anche nottetempo e al primo mattino. Massime in calo con massime fino a 32-35 gradi ma con tassi di umidità alti e disagio per l'afa.

Mercoledì 26 luglio – Variabile in mattinata, poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, sereno o poco nuvoloso in serata. Temperature: in sensibile calo, massime intorno a 30 gradi (valori in media).

Giovedì 27 luglio – Sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime in calo su valori anche inferiori alla media nell'interno, massime in aumento con valori attorno alla media.

Venerdì 28 luglio – Parzialmente nuvoloso. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.