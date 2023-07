Maltempo in Toscana, allerta gialla per temporali forti su tutta la regione

Firenze, 24 luglio 2023 – Le previsioni meteo lo avevano previsto. Sta per cambiare tutto, arriva il maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso allerta gialla per temporali forti su tutta la regione. Il codice giallo è valido dalla mezzanotte fino alle 14 di martedì 25 luglio.

Diramata inoltre allerta gialla per rischio mareggiate sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago e allerta gialla per rischio vento su Montagna pistoiese e Alto Mugello dalle ore 12 fino alla mezzanotte di martedì 25 luglio. Previste raffiche di Libeccio fino a 80 km/h con possibili grandinate e temporali isolati.

Allerta gialla per vento

Queste le province e i comuni interessati dal rischio vento forte:

Livorno: comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Gorgona, Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, San Vincenzo, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio. Pisa: comune di Pisa.

Pistoia: comuni di Montale, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio.

Prato: comuni di Cantagallo, Vernio.

Firenze: comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio.

Allerta gialla per mareggiate

Queste le province e i comuni interessati dal rischio mareggiate:

Lucca: comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio

Massa Carrara: comuni di Carrara, Massa, Montignoso.

Pisa: comuni di San Giuliano Terme.