Arezzo, 19 giugno 2025 – «Un ponte verso il futuro, costruito grazie alla buona politica»

Sabato 21 giugno Sansepolcro inaugurerà il nuovo ponte sul fiume Tevere: un’opera strategica, attesa da decenni, che migliorerà concretamente la mobilità cittadina e garantirà maggiore sicurezza in caso di emergenze.

Come Partito Democratico di Sansepolcro accogliamo con soddisfazione la conclusione di un progetto nato nel 2015, sotto l’amministrazione guidata da Daniela Frullani. Un’idea ambiziosa, che affonda le radici in una visione chiara dello sviluppo urbano e infrastrutturale della nostra città, e che ha potuto contare sul fondamentale supporto della Regione Toscana, in particolare grazie all’impegno dell’allora assessore Vincenzo Ceccarelli.

Oggi, mentre tagliamo il nastro, è giusto ricordare che la politica può essere anche questo: capacità di progettare, ottenere risorse, lavorare in sinergia tra livelli istituzionali diversi per il bene collettivo. Se Sansepolcro potra’ contare su un secondo ponte, è perché qualcuno dieci anni fa ha avuto il coraggio di crederci, di mettersi al lavoro e di affrontare le sfide con serietà e competenza.

Riconosciamo alle amministrazioni successive, pur non espressione del centrosinistra, di aver proseguito l’iter e portato a compimento i lavori. Intendiamo però ringraziare nell’occasione chi ha messo in moto questo percorso, chi ha costruito le condizioni perché si potesse raggiungere insieme un traguardo così importante per la nostra città.

Come Partito Democratico riteniamo che la buona politica si misuri anche nella capacità di guardare al futuro e dare continuità agli interventi strutturali: il nuovo ponte è il risultato di una visione strategica che ora si traduce in un bene concreto per tutta la comunità.

Oggi più che mai possiamo affermare che il futuro si costruisce solo così: con la responsabilità, la visione e la concretezza, anche facendo scelte a lungo termine che non danno frutti immediati.