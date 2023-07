Meteo: arriva Caronte bis. Quanto dura la nuova ondata di caldo africano

Firenze, 22 luglio 2023 - La morsa del caldo africano pare proprio non voler abbandonare la Toscana e in generale tutto il centro sud. E’ pronta ad arrivare una nuova fiammata africana, denominata ‘Caronte Bis’, che porterà temperature oltre i 45 gradi anche in Puglia e picchi di 48 gradi, di nuovo, in Sardegna. E tutto questo calore scalderà anche i nostri mari.

Il centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici prevede per fine luglio una temperatura dell'acqua di 32°C, più calda anche di quella del Mar dei Caraibi. Il meteorologo Mattia Gussoni ricorda infatti che le conseguenze 'terrene', cioè quelle che colpiscono le terre emerse, sono più evidenti di quelle marine, ma non per questo dobbiamo dimenticare il gravissimo problema delle 'Mhw', le 'Ondate di Calore Marino', sempre più frequenti con l'acqua del mare che 'bolle'.

Ma torniamo a Caronte Bis che farà il suo ingresso all'inizio della nuova settimana e che porterà un clima ancor più rovente. Per quanto riguarda le prossime ore, intanto, è previsto comunque un sabato temporalesco al Nord-Est, un leggero calo termico al Centro e ancora tantissimo sole e caldo al Sud. Domenica il tempo sarà più stabile e soleggiato e le temperature torneranno a salire anche al Nord. Come detto, poi, la nuova settimana vivrà il Bis di Caronte e, per adesso, non vediamo la fine di questo caldo bestiale: almeno fino a fine luglio. D'altronde Caronte, il traghettatore delle anime, sta compiendo il suo lavoro come da previsione, portandoci dentro al picco dell'inferno meteorologico.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma:

Domenica 23 luglio: sereno o poco nuvoloso salvo velature in transito e modesti addensamenti pomeridiani su Apuane e Amiata. Venti: deboli da sud, sud-ovest, fino a moderati sui crinali dell'Appennino fiorntino. Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell'Elba ma in attenuazione dal tardo pomeriggio. Temperature: in calo nei valori minimi e massime in lieve aumento (punte fino a 34-36 gradi).

Lunedi 24 luglio: parzialmente nuvoloso salvo locali e temporanee schiarite. Venti: moderati di Scirocco su costa e Arcipelago; deboli o moderati in prevalenza da sud ovest nell'interno. Mari: poco mossi tendenti a mossi in particolare al largo e sui settori meridionali. Temperature: in aumento con punte di 39 gradi. In aumento anche i tassi di umidità con disagio per il caldo afoso.

Martedì 25 luglio: poco o parzialmente nuvoloso. Non si escludono isolati e brevi rovesci nel pomeriggio. Venti: moderati in prevalenza dai quadranti meridionali. Dalla sera forti di Libeccio sul litorale a nord di Piombino. Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento in serata a nord dell'Elba. Temperature: in ulteriore aumento le minime con sensazione di afa anche nottetempo e al primo mattino. Massime in calo con massime fino a 35-36 gradi ma con tassi di umidità alti e disagio per l'afa. Mercoledì 26 luglio: poco o parzialmente nuvoloso. In serata sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi su costa e Arcipelago in rotazione a Maestrale. Mari: molto mossi o agitati in attenuazione nella seconda parte della giornata. Temperature: in sensibile calo.

Intanto il codice rosso per il caldo a Firenze prosegue fino a domenica 23 luglio.

Un’ondata di calore, quella che arriva dal nord Africa, che sta andando avanti da più di una settimana. Allerta rossa significa attenzione massima per le strutture sanitarie, che potrebbero ricevere un numero importante di pazienti con colpi di calore o con patologie legate al caldo. Per questo durante l’allerta rossa è stretto il monitoraggio sui pazienti cronici con malattie cardiovascolari e altre patologie che con il caldo potrebbero peggiorare. Queste le città in rosso sabato e domenica. Sabato: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo. Le stesse città sono contrassegnate dal bollino rosso di massima allerta per il caldo anche per la giornata di domenica.