Meteo: ad agosto continua il caldo africano di Caronte? C’è una prima tendenza

Firenze, 19 luglio 2023 – Temperature da capogiro e caldo opprimente caratterizzano questi giorni di luglio. La colonnina di mercurio ogni giorno oltrepassa i 35 gradi abbondanti. Sono le conseguenze dell’anticiclone africano Caronte, responsabile di una vera e propria tempesta di calore sulla Toscana come su tutta Italia.

Oltre al caldo intenso dobbiamo fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che fa ulteriormente peggiorare le condizioni di disagio fisico. Un disagio particolarmente pericoloso per le persone fragili come anziani e bambini o persone con problemi respiratori e cardiovascolari.

Ecco perché in molti, si chiedono come sarà il mese di agosto, almeno fino a Ferragosto. Una prima tendenza per il periodo clou dell'estate, la fornisce il meteorologo Mattia Gussoni che annuncia “due insidie” sul periodo più gettonato per le vacanze.

"In realtà – spiega Gussoni – si tratta di due facce della stessa medaglia, segno evidente dei cambiamenti climatici in atto”. “Per delineare una tendenza affidabile –spiega il meteorologo – dobbiamo però analizzare le cosiddette previsioni stagionali, una serie di indici (solari, atmosferici, oceanici e altro) e le possibili tele connessioni ("se in questa parte del pianeta succede questo, allora statisticamente dopo po' di tempo in quell’altra parte del pianeta succederà quest'altro…").

Dunque sulla base degli ultimi aggiornamenti, emerge una prima insidia, spiega Gussoni, ovvero: anche per agosto ci saranno temperature largamente e diffusamente oltre la media, anche fino a +3 gradi. “Dunque anche per il nel prossimo mese – dice Gussoni - dobbiamo aspettarci altre ondate di calore, magari ancor più forti e persistenti”.

La novità dell'ultimo aggiornamento, tuttavia, non riguarda solo le temperature, va avanti Gussoni, ma anche i temporali, in particolare sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche. “Questo non vuol dire – avverte il meteorologo – che pioverà tutti i giorni per tutto il giorno. Solitamente le precipitazioni in questo periodo dell'anno durano al massimo 1 o 2 ore. Tuttavia, non va sottovalutato il rischio di eventi meteo estremi: con il caldo aumenta infatti anche l'energia potenziale in gioco e, soprattutto, i contrasti termici vengono particolarmente esaltati, creando un mix micidiale per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche”.

Tendenze per il mese di agosto confermate anche dal meteorologo Manuel Mazzoleni

che spiega “nella settimana di Ferragosto (8-14 agosto) i modelli intravedono una nuova rimonta dell'alta pressione sulle nostre regioni centro meridionali con conseguente ritorno a condizioni di tempo stabile e con temperature in lieve aumento: previste anomalie localmente positive. Il Nord resterà invece ancora terra di mezzo tra l'alta pressione e le correnti atlantiche con ancora occasione per rovesci e temporali”.

Intanto vediamo cosa ci attende per questi giorni roventi di luglio

Finirà questa super ondata di caldo? Gli ultimi aggiornamenti indicano una smorza dal calore africano a partire da giovedì e venerdì, ma soltanto al Nord. Da questi giorni infatti l'anticiclone africano Caronte perderà potenza e permetterà l'arrivo di violenti temporali che dapprima colpiranno le Alpi e poi anche alcune zone della Pianura Padana. Al Sud invece il caldo aumenterà ulteriormente.

Nei prossimi giorni caldo in attenuazione al Nord dove dovrebbero arrivare temporali in particolare sui settori alpini. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano una lieve flessione delle temperature con l'arrivo del weekend ma potrebbe essere solo temporanea.

Diversi modelli confermano per la prossima settimana un ulteriore aumento del caldo a causa di una nuova espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo, rinfrescata probabilmente non prima di fine mese.

Ancora codice rosso per il caldo a Firenze. Confermato per la giornata di oggi, è previsto anche per domani giovedì 20 luglio e dopodomani venerdì 21 luglio, stando all'apposito bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Sempre secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 37° oggi, domani e venerdì.

Giovedì 20 luglio: Sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle zone settentrionali, più consistenti sull'Appennino nel pomeriggio. Venti: deboli occidentali, con locali rinforzi da ovest, nord-ovest sull'Arcipelago. Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento. Temperature: in lieve calo le massime. venerdì 21 luglio: Sereno o poco nuvoloso in mattinata. Aumento di nubi cumuliformi sulle zone interne durante il pomeriggio con possibilità di isolati rovesci temporaleschi su aretino e senese. Venti: deboli occidentali, fino a moderati sull'Arcipelago. Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell'Elba. Temperature: quasi stazionarie. Sabato 22: poco nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti sulle zone settentrionali, associati a locali rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli o moderati occidentali, con rinforzi di Libeccio a nord di Capraia. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: in calo nei valori massimi. Domenica 23: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell'Elba. Temperature: pressoché stazionarie.