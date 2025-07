Borgosesia investe 4,5 milioni in 2 strutture ricettive toscane

Arezzo,1 luglio 2025 – Borgosesia ha finalizzato un investimento complessivo pari a 4,45 milioni di euro per l'acquisto di crediti, del valore nominale di 11 milioni di euro circa, garantiti da ipoteche iscritte su due strutture ricettive toscane: Borgo Il Melone a Cortona (Arezzo) eResidenc e San Rossore a Pisa. All'acquisto dei crediti è seguito un accordo con le famiglie proprietarie dei due asset propedeutico a facilitare, entro l'anno, il rilievo degli stessi e ciò anche unitamente ad altri investitori. In un contesto economico caratterizzato da forti incertezze, ilgruppo Borgosesia ritiene quindi di proseguire nel semestre, anche grazie alla collaborazione avviata con Herman - PnGroup, nel programma di revamping di piccole e medie strutture ricettive impegnate in piani di rilancio o di rafforzamento finanziario, scegliendo ancora una volta di «investire sul territorio

toscano», spiega una nota. Borgosesia e il gruppo Frascari hanno condiviso un percorso che porterà da un

lato ed entro l'anno, all'uscita, a favore del gruppo Frascari stesso, dal capitale di Green Soluzioni Immobiliari,veicolo al quale è riferito un importate intervento immobiliare

in Bologna, e, dall'altro, all'avvio di una nuova collaborazione nel capoluogo felsineo per la valorizzazione di un'area sita all'interno del Bologna Business Park acquisita in passato da Borgosesia Real Estate e che, sempre entro l'anno, sarà

ceduta al Gruppo Frascari per la realizzazione di superfici direzionali,

parte delle quali saranno oggetto di investimento da parte della stessa Borgosesia Real Estate o da soggetti da questa designati.