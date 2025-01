A San Miniato al Monte una Messa in memoria di Maria Cristina Ogier

Firenze, 7 gennaio 2025 – L'8 gennaio a Firenze, a San Miniato al Monte, sarà celebrata una Messa per ricordare Maria Cristina Ogier. La Messa sarà presieduta dal vicario generale dell'Arcidiocesi di Firenze, mons. Giancarlo Corti. In quest’occasione l’Istituto Maria Cristina Ogier renderà note le iniziative attraverso le quali la Venerabile si farà vicina ai fiorentini in questo anno giubilare. Nata nel 1955, all’età di quattro anni venne diagnosticato a Ogier un tumore al cervello, che non le impedì di spendersi senza riserve per gli altri malati.

Dopo la sua morte, sono nate a Firenze due case per persone con disabilità, che lei sognava belle come casa sua, di cui oggi è rimasta la Casa famiglia Maria Cristina Ogier in via Benedetto Fortini. Portano il suo nome un orfanotrofio a Minsk, in Bielorussia, due scuole, in Brasile e in Bolivia, e un Centre de santé in Repubblica Democratica del Congo, nel villaggio di Nkongolo Monjii.