Mercato tutelato del gas incontro alla Vedetta

La Lega Spi Cgil di Calenzano ha attivato un servizio, nella sede di piazza del Sapere 23, per informare i cittadini e in particolare gli anziani a proposito della fine del mercato tutelato del gas e delle modifiche già scattate dall’inizio dell’anno. Lo sportello, totalmente gratuito, è attivo il lunedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 10 alle 12. A questa iniziativa si affiancano anche una serie di incontri programmati nei diversi quartieri del territorio calenzanese: il primo è fissato per domani alle 17 alla Circolo Arci La Vedetta di Settimello in via Arrighetto da Settimello 20: relatore sarà Andrea Brachi della Direzione Regionale Toscana Spi Cgil.