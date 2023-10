Mercato, sarà in piazza dei Martiri

Da domani il mercato settimanale di Rignano si sposta in piazza dei Martiri, almeno per una fase sperimentale di 4 mesi, quindi fino al 5 febbraio. "Ci è stato richiesto dagli stessi ambulanti – spiega il sindaco Giacomo Certosi -. Dopo il trasferimento, sotto la passata amministrazione, da viale Vittorio Veneto a piazza Caduti del Lavoro, avevano lamentato varie difficoltà chiedendoci di trovare una nuova collocazione". Il mercato straordinario testato in piazza dei Martiri ha avuto successo "dando soddisfazione anche ai commercianti locali". La sperimentazione durante i mesi di apertura delle scuole serve anche per testare l’impatto sulla viabilità. Se tutto andrà bene, la nuova collocazione del mercato del giovedì potrebbe diventare definitiva.