Mercato contadino. Appuntamento a Vingone alla Casa del popolo

Ritorna il mercato contadino di Vingone dopo la sfortunata partenza di un mese fa, quando l’attesa iniziativa agroalimentare ebbe un’inaugurazione a singhiozzo a causa del forte maltempo. Ma gli agricoltori non si danno per vinti e ci riprovano questa domenica 3 marzo e poi ogni prima domenica del mese; così nel giardino della casa del popolo di via Roma 166 si potranno trovare prodotti freschi, naturali e a chilometro zero, dal pane al miele, dalla verdura ai formaggi, dalla frutta ai funghi, dai sughi al vino, dai dolci all’artigianato contadino.

C.C.