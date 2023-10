Mercatino del riuso. Posti disponibili

Appuntamento sabato, a Lastra a Signa, con il mercatino del riuso. La manifestazione si terrà dalle 10 alle 18, in piazza Firenze. I partecipanti (che hanno tempo ancora oggi per iscriversi) potranno usufruire di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e altri articoli di modesto valore, in buone condizioni, non più utilizzati. Questi potranno così essere acquistati da altre persone o regalati, venendo così recuperati ed evitando di finire in discarica o di ingombrare case e soffitte. Info in home page del sito web del Comune o telefonare ai numeri 055 8743222-206.