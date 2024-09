Mercafir apre le porte alla città con l'open day per grandi e piccini

Firenze, 24 settembre 2024 - Con il claim “Vieni a vivere il mercato!” Mercafir lancia l’evento MercaFirenze, un open day ad ingresso gratuito, che si terrà il prossimo 28 settembre presso il Centro Alimentare Polivalente di Firenze, noto ai fiorentini come il mercato ortofrutticolo di Novoli (accesso da piazza Artom dalle 10 alle 19).

In collaborazione con il Banco Alimentare della Toscana e il Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina, Mercafir aprirà le sue porte alla città di Firenze per un’intera giornata di esperienze uniche, dedicate al cibo, alla cultura e alla sostenibilità. Grazie alla presenza di talk, incontri pubblici e laboratori l’evento è pensato per coinvolgere dai grandi ai piccini, offrendo un’opportunità unica di scoprire le attività e i valori che Mercafir promuove. “L'obiettivo è quello di abbattere il diaframma che purtroppo negli ultimi anni, anche a seguito del covid, si è creato con la cittadinanza. - le parole del residente di Mercafir, Gianni Tapinassi - Puntiamo ad un mercato sempre più in dialogo con la città. MercaFirenze sarà una prima occasione per consentire a tutti i cittadini di scoprire quelle che sono le attività che che vengono svolte all'interno del mercato e quali sono tutte le varie realtà, anche no profit, che lo compongono e che lo arricchiscono. Particolare attenzione sarà dedicata al quartiere 5. MercaFirenze punta ad essere una buona occasione per discutere sul futuro del quartiere che ci ospita”.

“Un giorno per vivere da protagonisti il Centro Alimentare Polivalente, conoscerlo dal suo interno e apprezzare le tante opportunità che offre alla città - sottolinea Giovanni Bettarini, assessore alle Partecipate del Comune di Firenze che ha patrocinato l’Open Day - Un evento centrato sul tema della sostenibilità ambientale, del mangiare sano e della solidarietà, che ci permetterà di toccare con mano tutte le attività promosse da Mercafir in quest'ottica".

Nel corso della giornata ci sarà l'esibizione della banda La Polverosa (ore 15-16), il "calcio storico" per i più piccoli e l'inaugurazione ufficiale della mostra Le avventure di Pinocchio di Giampaolo Talani alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (ore 15.30). Dalle 10.30 alle 12 Laboratori per bambini e adulti sulla corretta conservazione degli alimenti e sul contrasto allo spreco alimentare a cura di Banco Alimentare.

“Sarà una giornata molto importante perché quella che è percepita come una realtà chiusa e a sé stante starà aperta per tutto il giorno - conclude - il presidente del Quartiere 5, Filippo Ferraro - Tutti i cittadini potranno quindi conoscere le varie realtà che operano a Mercafir, in modo da poter gettare spunti per il futuro per iniziative simili rivolte a tutti. Il Quartiere 5 stesso parteciperà all’Open day, facendo conoscere ai cittadini alcune realtà del quartiere, come le nostre biblioteche, ma anche mostrando quelle che sono le previsioni per questa parte di città, che ruota appunto intorno al mercato ortofrutticolo. Non per ultimo, saremo presenti anche per ricevere spunti e segnalazioni sul quartiere, con l’obiettivo anche nostro di avvicinarci - come istituzione - alla cittadinanza”.