Firenze, servizi e mense Caritas attivi anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno

Firenze, 23 dicembre 2024 – Le festività natalizie, per chi vive situazioni di difficoltà, possono rappresentare giorni di solitudine e bisogno. La Fondazione Solidarietà Caritas Ets di Firenze per questo motivo non si ferma e continua a offrire i suoi servizi anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Le mense cittadine rimarranno aperte, pronte ad accogliere chi cerca un pasto caldo e un sorriso. Cuochi e volontari prepareranno per l’occasione un menù speciale, perché anche un piccolo gesto può scaldare il cuore.

A novembre le mense hanno servito oltre 1.150 pasti, con una presenza significativa in via Baracca, dove – per esempio – il 19 dicembre si sono presentati circa 450 ospiti. Numeri che raccontano storie, volti e speranze: l’85% dei commensali è uomo, ma non mancano donne e famiglie. Molti sono italiani, ma ci sono persone che provengono da circa 70 paesi diversi, tra i quali spiccano numericamente Perù, Marocco, Romania e Tunisia, tutti accomunati dalla ricerca di un aiuto concreto e umano.

“Il nostro impegno non è solamente offrire cibo o riparo, ma garantire ascolto e vicinanza, far sentire le persone accolte. Nessuno dovrebbe essere solo durante le feste”, spiega Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione. “Sono grato agli operatori e ai volontari che, anche nei giorni di Natale e delle festività, scelgono di mettersi al servizio degli altri, regalando tempo e calore umano. Ma la nostra premura non si ferma alle necessità primarie, visto che tutti i servizi della Fondazione restano aperti 365 giorni l’anno e in questo periodo è in funzione anche l’accoglienza invernale".

E da quest’anno, per chi ha bisogno di supporto tecnologico o amministrativo, il Punto Digitale Facile - presso il Centro di Ascolto diocesano in Via Faentina 34 - resterà operativo nei giorni 23, 24, 27, 30 e 31 dicembre, oltre che il 2 e 3 gennaio 2025. Un servizio che aiuta a superare le barriere digitali, sempre più importanti nella vita quotidiana.