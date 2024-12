’Dare una mano’, i volti del volontariato. Il 28 dicembre il calendario in edicola

Conto alla rovescia per la pubblicazione del calendario de La Nazione, dedicato come ogni anno alle associazioni di volontariato di tutto il territorio: il 28 dicembre sarà distribuito in edicola con il quotidiano. Per l’edizione 2025 le associazioni coinvolte per la provincia di Siena sono Misericordia di San Gimignano, NaSienaSi Vip, Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Valdelsa Donna, Siena vigilanza ambientale, Croce rossa di Montepulciano stazione, Sei zampe in Val d’Orcia, Radio club Amiata Est, Riuscita Sociale, Acli provinciale, Sunrise, Caritas diocesana.

Mani grandi, mani aperte, mani pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà. Sono le emozioni che abbiamo provato nell’osservare la copertina del calendario 2025, disegnata da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato.