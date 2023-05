Mensa "Vermi e lumache nei piatti"

Altro che le ‘Cucine da incubo’ che si trova di fronte lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Quel che accade alla mensa universitaria del polo di Sesto va oltre ogni immaginazione. È una vera e propria galleria degli orrori quella messa a punto da un gruppo di studenti universitari: tra pastasciutta col verme, scarafaggi in giro per i locali della mensa e insalate condite o con formiche o con lumache l’appetito passa di sicuro. Non solo. Gli studenti parlano anche di "porzioni molto misere e, per giunta, cucinate male". "Da gennaio – raccontano i ragazzi, – la mensa ha riaperto con una nuova gestione. Ci sono stati subito dei problemi, tra porzioni risicate e qualità del cibo veramente scadente. Nel piatto, ci siamo ritrovati pastasciutta che sembra colla e cibi non salati". Di fronte a tutto ciò diversi giovani hanno sporto reclamo al Dsu. "Più si va avanti e più le condizioni sanitarie peggiorano", scuotono la testa gli universitari di Sesto. Alcuni si sarebbe addirittura sentiti male dopo aver mangiato a mensa. Una ragazza, in particolare, avrebbe "vomitato due volte dopo aver mangiato gli spinaci". Un’altra avrebbe invece accusato addirittura un’intossicazione alimentare. "Difficile dirlo con sicurezza, ma siccome i sintomi si sono manifestati un paio di ore dopo il pranzo il sospetto che tutto tragga origine dalla mensa viene…", puntano il dito i ragazzi, che di fronte a questo hanno deciso di immortalare i piatti e "gli scarafaggi che si trovano in giro nei locali della mensa". Ma non basta. Gli studenti lamentano anche "scarsa pulizia dei bicchieri e delle posate". Insomma, la situazione viene descritta come molto preoccupante. "Su questa ditta affidataria ci sono delle criticità. Per questo, è sotto osservazione da parte dell’azienda – dicono dal Dsu Toscana –. L’appalto è fino al 9 gennaio 2024 e, come sempre, prevede delle verifiche intermedie. Se verrà constatato il mancato rispetto degli standard previsti dal contratto, il Dsu farà le sue valutazioni". Intanto, sempre dal Dsu fanno sapere che a breve a Sesto sarà aperta una caffetteria con alcune proposte anche per il pranzo. Infine, un appello. "Invitiamo i ragazzi ad essere il più possibile tempestivi nella segnalazione dei problemi", concludono dal Dsu.

Elettra Gullè