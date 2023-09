Mensa rinnovata alla Michelet: "Sarà usata anche per altre attività"

Ritorno sui banchi con la mensa totalmente rinnovata per i bimbi della scuola primaria Michelet di Antella. È il primo lavoro concluso a Bagno a Ripoli coi fondi Pnrr: 215mila euro di risorse hanno permesso di riqualificare gli ambienti al pian terreno, le aree dello sporzionamento, del lavaggio e della zona dedicata ai pasti, col rifacimento anche di pavimenti e soffitti. Sistemati gli impianti, è stato realizzato anche un nuovo spazio per la portineria, per i servizi igienici e un nuovo spogliatoio per gli operatori. Non solo mensa: questi locali sono stati pensati anche come spazi polivalenti da utilizzare per altre attività della scuola.

"La nuova mensa – ha detto il sindaco Francesco Casini inaugurando lo spazio con gli operatori, la ditta e la preside Maria Luisa Rainaldi – risponde a un’esigenza manifestata da tempo dalla scuola. Il percorso per realizzarla è stato condiviso con la comunità scolastica, con una progettazione ‘partecipata’".

Tra le priorità di questa amministrazione, ha aggiunto l’assessore alla scuola Francesco Pignorri, "è consegnare alle generazioni future un patrimonio di edilizia scolastica riqualificato, sempre più moderno e accogliente. È quanto stiamo facendo, ora anche grazie al Pnrr".