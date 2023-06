Mensa nuova Lavori partiti

di Manuela Plastina

Al rientro in aula a settembre, i bambini della primaria Michelet di Antella troveranno una mensa tutta nuova: sono partiti in queste ore i lavori per rinnovare tutti i locali al pian terreno. Saranno risistemate le aree dello sporzionamento, del lavaggio e della zona dedicata ai pasti. Oltre ai lavori strutturali tra cui il rifacimento di pavimenti e soffitti, saranno eseguiti importanti interventi agli impianti. Verrà inoltre realizzato un nuovo spazio per la portineria, servizi igienici e un nuovo spogliatoio per gli operatori. I nuovi locali mensa, all’occorrenza, potranno essere inoltre impiegati come aule polivalenti. Tutte le opere sono state condivise tra l’amministrazione, l’istituto comprensivo Caponnetto e la stessa scuola primaria. I lavori sono stimati in tre mesi, pari pari per la prima campanella del nuovo anno scolastico. Il cantiere è finanziato grazie all’aggiudicazione da parte del Comune di 215 mila euro di risorse Pnrr per riqualificare completamente lo spazio dedicato al pranzo dei bambini.

"L’avvio dei lavori alla Michelet – sottolinea l’assessore alla Scuola e ai Lavori pubblici Francesco Pignotti – di fatto segna l’inizio Pnrr nel nostro Comune, che prevede tanti altri progetti finanziati tra piste ciclabili, polo nido-infanzia 0-6 a Ponte a Niccheri e riqualificazione urbana. Come amministrazione stiamo portando a termine tutto il lavoro necessario per le opere finanziate con questi importanti fondi, grazie al grande lavoro della squadra di tecnici e amministrativi". Ma, sottolinea Pignotti, "ora bisogna che il Governo faccia altrettanto, mantenendo i suoi impegni e mettendoci in grado di dare avvio a tutte le opere, senza tradire il lavoro delle amministrazioni locali".

La selezione dei lavori sulla Michelet da parte del Pnrr, conclude ancora l’assessore, "è un riconoscimento alla progettualità del nostro Comune: potremo rendere questa scuola, come altre, ancora più confortevole e moderna con una mensa più accogliente e funzionale, sia per la comunità scolastica che per gli operatori della società di refezione".