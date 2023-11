Melanoma Al via gli screening gratuiti

Cinque giorni di screening e controlli gratuiti per i residenti nei Comuni di Signa e Lastra a Signa. L’iniziativa del Progetto melanoma Ant, per la prevenzione oncologica delle neoplasie della cute e del Progetto tiroide, per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici. Le visite, completamente gratuite per i residenti nei due Comuni delle Signe, si terranno nei giorni 15 (tiroide) e 22 novembre (melanoma) negli studi medici di Farmapiana in via dei Macelli 19A a Signa e nei giorni 16 (melanoma), 21 (tiroide) e 23 novembre (melanoma) nel presidio Alfa Columbus dell’Azienda Usl Toscana Centro, in via Livornese 277, a Lastra a Signa. Sarà possibile prenotarsi online da oggi, 8 novembre, dalle ore 11 e fino a esaurimento posti. Nello specifico, grazie al Progetto melanoma Ant, sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e neoplastiche. Con il Progetto Tiroide, saranno invece a disposizione visite specialistiche mediante ecografia. L’obiettivo è individuare noduli alla tiroide, con l’esecuzione di un’indagine ecografica. La diagnosi precoce di nodulo tiroideo sospetto consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche. "Desideriamo ringraziare la sezione soci le Signe di Unicoop Firenze, Farmapiana e i Comuni di Signa e Lastra a Signa per aver sostenuto la nostra iniziativa – ha dichiarato Simone Martini, delegato Ant Firenze – e naturalmente anche l’Ausl Toscana Centro che ospiterà all’Alfa Columbus l’iniziativa e che ci ha dato il patrocinio". "Questa campagna di prevenzione – ha detto il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca - è particolarmente importante perché cerca di avvicinare la prevenzione alle persone. Ringraziamo Ant e tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione di questa campagna". "Siamo contenti di proseguire la collaborazione con Ant – ha dichiarato Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa - visto anche gli ottimi risultati dello scorso anno per la prevenzione del tumore al seno". "Una bella iniziativa che guarda al bene più prezioso: la salute – hanno dichiarato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi e la vicesindaca Marinella Fossi –. Azioni di prevenzione sono fondamentali, soprattutto nella lotta ai tumori, per ridurre l’incidenza della malattia". "Salute e benessere sono temi da sempre cari a Unicoop – ha dichiarato Elisabetta Guerrini di Unicoop Firenze -. Un’attività necessaria a maggior ragione oggi visto che il 10% delle famiglie toscane, in linea con i dati nazionali, arriva con grande difficoltà a fine mese".