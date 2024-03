Dopo i lavori, gli studenti delle medie di Figline tornano in sede

Figline Valdarno (Firenze), 4 marzo 2024 - Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Figline questa mattina sono tornati ufficialmente nelle aule della rinnovata sede di via Garibaldi dopo i lavori di adeguamento statico e sismico e di efficientamento energetico iniziati nel marzo 2023.

Presenti l'amministrazione comunale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Cristiano Benucci, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Lorenzo Pierazzi e, la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Figline Lucia Maddii. I lavori hanno visto il consolidamento delle fondazioni e dei solai, quello delle pareti perimetrali, del pianoterra e del calpestio dei vari piani; la realizzazione del cappotto termico e il rifacimento delle facciate; l'insonorizzazione degli spazi; il rifacimento dei servizi igienici; infine, la sostituzione degli infissi interni ed esterni e di tutti gli impianti, compreso quello di riscaldamento e di illuminazione.

Sotto il profilo della digitalizzazione, inoltre, è stato completamente rifatto il cablaggio in fibra, con il posizionamento di nuovi router e hotspot, con l'amministrazione comunale che, tramite l'ufficio servizio cultura e marketing territoriale, ha dotato la scuola 22 pc e 19 monitor, oltre a mouse e tastiere. L'investimento complessivo dell'intervento è stato di quasi 4 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di fondi Pnrr, a cui si è aggiunto un contributo straordinario della Regione da 300 mila euro. Proprio in relazione al ritorno nella rinnovata sede di via Garibaldi, l'amministrazione comunale ha previsto l'esenzione dal pagamento della tariffa per il servizio di trasporto scolastico da gennaio a marzo sia per gli studenti che hanno effettuato l'iscrizione al servizio in vista del trasferimento, sia per quelli che, abitando in prossimità della sede di via Garibaldi, l'hanno disdetto.