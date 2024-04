Medicina del lavoro, in Toscana le cartelle sanitarie saranno informatizzate

Firenze, 16 aprile 2024 - La Regione Toscana sperimenta, per prima in Italia, la cartella sanitaria informatizzata per gli ambulatori delle Asl che si occupano di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La novità, che sarà a regime dal gennaio 2025, è stata presentata in occasione di un convegno organizzato nell'auditorium dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze.

"La Regione Toscana è realtà all'avanguardia, sul piano nazionale, di una progettualità, la prima in Italia, di costruzione di una cartella sanitaria informatizzata per i servizi che nelle Asl si occupano di prevenzione e sicurezza, salute nei luoghi di lavoro - ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini -. In questa cartella sanitaria informatizzata si troverà tutta la storia lavorativa delle persone, consentirà di migliorare il lavoro dei servizi, ma attraverso la possibilità che la cartella offre dell'interoperabilità ci potranno essere anche forme di collaborazione con altri enti e altre istituzioni, per esempio, per studi di carattere epidemiologico".

Con questo passaggio, ha poi aggiunto Bezzini, "confermiamo l'attenzione forte della Regione Toscana sui temi della salute nei luoghi di lavoro, che per noi è una questione importantissima, sulla quale vorremmo continuare a investire nonostante i tagli del Governo".

Giovanna Bianco, responsabilità del settore regionale che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro ha poi spiegato che la cartelle sanitaria elettronica per gli ambulatori di medicina del lavoro "servirà per rendere più efficiente il monitoraggio della malattie professionali" ed entrerà "in vigore da gennaio 2025".