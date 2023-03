Medici legali toscani a confronto Le norme previste dalla legge sulla consulenza tecnica preventiva

Il convegno della Società Toscana di Medicina Legale, organizzato con Careggi e la sezione di Scienze Forensi dell’Università, dal titolo ’La consulenza tecnica preventiva ai sensi del 696 bis in Toscana: dubbi e certezze per una corretta metodologia medico-legale’, è stato occasione di riflessione sulla consulenza a 6 anni dall’entrata in vigore della legge 242017. L’assenza di specifiche procedurali – spiegano i responsabili scientifici dell’evento, Aurelio Bonelli presidente Stml e Martina Focardi responsabile della Medicina Legale di Careggi – comporta difformità di conduzione della consulenza tecnica preventiva rispetto alle finalità della norma. Ne sono stati enfatizzati i punti di forza ma anche le difficoltà applicative, emergendo l’importanza della formazione.