Mediazione sociale. Prorogato lo sportello per altri due anni

Lo sportello di mediazione sociale sarà prorogato fino al 31 dicembre 2026. La scelta del Comune è stata ufficializzata da una determinazione del Settore Polizia Municipale che rinnova il contratto, per due anni, con l’associazione "Altro Diritto Odv" che gestisce il servizio. Lo sportello continuerà ad avere sede alla Casa del Guidi di via Veronelli con orario 16-19 ogni martedì e accesso senza appuntamento. Nel 2023 le avvocate impegnate avevano ricevuto 65 utenti, 51 dei quali per informazione ed orientamento e 14 per l’accesso a tre diversi tentativi di mediazione. Nel primo semestre del 2024 i dati sembrano segnare un incremento: in 26 giornate di apertura si sono infatti presentati 51 utenti tra mediazione (13) e richiesta di informazioni e consulenza (38). Cifre cui dovranno essere aggiunte quelle del secondo semestre per un report completo. I ‘motivi del contendere’ per cui si cerca di attivare un tentativo di conciliazione fra le parti restano però, per la stragrande maggioranza, le dispute condominiali e di vicinato come conferma l’avvocato Irene Scheggi: "La cause per cui le persone vengono, in effetti, sono legate proprio a questa tipologia di problemi – dice - c’è solo una minima parte che si rivolge a noi per questioni familiari o occasionali. Al di là del tema la particolarità è il modo in cui le persone interagiscono e cambiano il loro rapporto, si vede questa grande diffidenza e animosità prima, di chiusura nella fase iniziale, ed è molto bello vedere come cambia l’atteggiamento e il modo di interagire delle persone durante il percorso di mediazione. Molto spesso ci sono diversi aspetti da trattare: in una mediazione tra più parti coinvolte si passava ad esempio da piani più tecnici che andavano da collocazione di strutture all’interno delle zone di confine a dinamiche più intime come sentire le conversazioni tra vicini".

S.N.