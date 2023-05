Maxischermi a Firenze per la finale di Coppa Italia: ecco dove sono

Firenze, 22 maggio 2023 – Scatta l’operazione Notte Viola. Una serata da vivere con il cuore in gola, con l’ansia che sale per un match fondamentale. Ecco dove saranno collocati i maxischermi a Firenze per la finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter. Il Comune ha diramato i punti in cui sarà possibile vedere tutti insieme la partita. Il match, lo ricordiamo, è in programma mercoledì 24 maggio con inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Attesa per la finale: gli aggiornamenti

La partita “può essere seguita dai tifosi viola anche su una serie di maxischermi dislocati in diversi punti del territorio comunale – dice il Comune in una nota – Questi gli spazi estivi, assegnati dal Comune di Firenze a soggetti privati e associazioni, dove si potrà seguire la partita: Anconella Garden, Haban 500, Il Fiorino sull'Arno, La Toraia, Le Murate Caffè Letterario, Light Campo di Marte, OFF Bar, Ultravox Firenze”.

Durante la serata Porta Romana, Porta San Gallo, Porta al Prato, Porta San Frediano e Porta alla Croce saranno illuminate di viola.