Maxi frode sull’Iva. Sequestro della Gdf

Sequestrato dalla guardia di finanza di Firenze un appartamento di sei vani nella zona centrale di Vercelli in un’operazione anti-riciclaggio sviluppata dall’inchiesta su una maxi-frode sull’Iva nel trasporto merci risalente al 2021. Due gli indagati. Uno è il prestanome che aveva acquistato con rogito notarile l’abitazione e che è indagato per riciclaggio. Un altro, originario del Piemonte, è indagato per autoriciclaggio e avrebbe fornito lui i soldi per la compravendita. È anche accusato di bancarotta fraudolenta per la maxi-frode attuata da una società fiorentina del trasporto merci su gomma e l’organizzazione di un giro di fatture false per 75 milioni di euro.