Maturità 2024 a Firenze: tanti 100 e pochissimi bocciati

Firenze, 15 luglio 2024 - Praticamente tutti maturi. La maturità 2024 ha regalato belle soddisfazioni ai ragazzi. Pochissimi i bocciati. Ma la notizia più bella, come sottolinea il dirigente del Marco Polo, Ludovico Arte, “è che siano arrivati alla fine degli studi anche dei ragazzi particolarmente sofferenti, che si erano bloccati nel loro percorso ma che poi sono riusciti a ripartire grazie al supporto dei docenti, della scuola e degli psicologi”. “Siamo naturalmente felici dei cento e dei cento e lode, ma vedere diplomarsi gli studenti più fragili è per noi la soddisfazione più grande”, sorride Arte. Nello specifico, nella sua scuola, tecnico del turismo e liceo linguistico, 13 studenti hanno ottenuto 100, tra cui un iscritto al serale. E due di questi hanno ottenuto la lode. Nessuno è stato bocciato.

Sono quasi 8mila i ragazzi freschi di diploma. Al liceo classico Michelangiolo si registrano ben 19 studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo di 100; 4 di questi hanno conquistato anche la lode. Al liceo classico Galileo le lodi sono state addirittura 9. E 10 i ragazzi usciti dalle superiori col voto più ambito. Calici alzati anche allo scientifico Leonardo Da Vinci: nelle dieci quinte classi si sono registrati venti 100, dei quali ben otto con lode. Insomma, davvero un bel risultato. Al classico Dante si segnalano tre ragazzi usciti con 100. Idem per quanto riguarda il musicale, dove spicca anche una bella lode.

Tre le lodi anche all’Itis Leonardo Da Vinci, dove oltre a vari cento si notano anche medie piuttosto alte. “Siamo soddisfatti dei risultati - dice il preside, Marco Paterni -. Il nostro obiettivo resta quello di mantenere una preparazione sempre al passo coi tempi”. Ancora, all’artistico Alberti-Dante sono cinque i ragazzi ad aver ottenuto il voto più alto. Tre i cento all’agrario, dove un unico ragazzo non ce l’ha fatta a superare l’esame di maturità. Nessun bocciato invece al Cellini-Tornabuoni, dove non ci sono neanche le lodi. In tutto, in quell’istituto su 121 candidati hanno ottenuto il massimo in sei.