Masterchef approda neI Chianti. La star Eleonora ai fornelli dell’Arci

Fa tappa anche a San Casciano il tour di quattro appuntamenti nel mese di dicembre con la vincitrice di Masterchef Italia 13 Eleonora Riso.

Si tratta di un’iniziativa in collaborazione con Arci Firenze e la prima tappa di Sapori in Circolo porta nella Casa del Popolo di San Casciano la cucina e la tradizione siriana con un triplice appuntamento. Una masterclass per scoprire la cultura gastronomica siriana, scoprire nuove ricette, e cucinare in brigata fianco (15 posti, inizio alle 16) a fianco con Eleonora Riso. Un aperitivo sociale (alle 19,30, 60 posti) con degustazione di una selezione di piatti tipici siriani preparati da Eleonora Riso con il supporto dello chef siriano Samir Shakkour.

E alla fine delle degustazioni, la proiezione di docufilm sulle tematiche curdo-siriane a cura di Arci Firenze. Per l’appuntamento di San Casciano, previsto per il 5 dicembre, e per gli altri a Fiesole, Le Sieci e Peretola, è obbligatoria la prenotazione attraverso GoogleForm: forms.gle/CiZemH5u7f6q3Mbc8. Ma l’evento di San Casciano è tutto già sold-out.

Quindi non rimane altro da fare che iscriversi e mettersi in lista di attesa. Sapori in Circolo è il primo ciclo di attività che inaugura una speciale collaborazione con la rete dei circoli dell’area metropolitana di Firenze. Un itinerario di eventi che uniscono persone, cibi e culture."Questa collaborazione - spiegano la presidente di Arci Firenze Frediani e Eleonora Riso - nasce da una comune visione di ciò che significa socialità, convivialità e condivisione di pasti, spazi e culture, per riscoprire i valori del vivere insieme.

Il progetto mira ad innescare un processo virtuoso che possa portare nuove idee e nuova linfa vitale ai circoli che sono punti di riferimento privilegiati per la vita delle comunità in cui sono inseriti".

Per info: il sito e i social di Arci Firenze, i social di Eleonora Riso o WhatsApp d3534616529.

Andrea Settefonti