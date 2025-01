Massimiliano Mearini, detto “Ciccio del Fiorenza”. Chi era l’ultras viola morto nell’incidente

Firenze, 10 gennaio 2025 – Ha perso la vita sulle colline della sua Firenze in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri sera, 9 gennaio. Massimiliano Mearini, per tutti “Ciccio”, era uno dei punti di riferimento della tifoseria viola. Aveva 56 anni ed era uno degli ultras storici della Fiorentina. Fondatore e presidente del Viola club Fiorenza, si è ribaltato con la sua Panda in via dei Giogoli ed è praticamente morto sul colpo.

Massimiliano Mearini (il secondo in piedi da sinistra) in una foto storica (Atf/Instagram)

Per decenni uno dei leader della tifoseria gigliata, sui social sono già tante le testimonianze d'affetto e di addio sotto il post che ha comunicato la triste notizia. In tantissimi hanno condiviso con lui un pezzo di strada. Una trasferta o una partita in Curva Fiesole. Il tifo viola oggi saluta uno di quelli che hanno contribuito a scriverne la storia.

"Le nostre condoglianze ai familiari e a tutti gli amici che negli anni hanno potuto apprezzare le sue qualità umane e condividere il suo immenso amore per i colori viola. Un abbraccio forte ai familiari, si legge sul profilo social del Museo Fiorentina. "Riposa in pace, Ciccio”, scrive invece Francesco De Sinopoli, presidente dell’Atf.