"Martina migliora, non corre rischi"

"La primaria ha dichiarato Martina fuori pericolo. Ovviamente ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo e controllare tutte le ferite al volto. In particolare ce n’e’ una che può dare un rischio di paralisi facciale dalla parte sinistra, quella colpita".

E’ il messaggio che Antonio Voce, lo zio della 21enne fiorentina ferita a Oslo dall’ex fidanzato, ha inviato per aggiornare sulle condizioni della nipote.

Martina si trova ricoverata nell’ospedale della Norvegia e ha già subito cinque interventi chirurgici. "Ma la notizia più importante è che Martina si può dichiarare totalmente fuori pericolo", ha ribadito lo zio.

L’ex fidanzato della giovane, Mohit Kumar, 24 anni, si trova anch’egli in ospedale per le ferite riportate durante una colluttazione ingaggiata con alcuni colleghi della giovane italiana che lo avevano fermato. L’uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sono stati proprio i colleghi di Martina, con grande coraggio, a neutralizzare Mohit e a faermarlo dal suo intento omicida: senza di loro la giovane non avrebbe avuto speranze di salvezza.