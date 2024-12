Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze con il suo tour italiano

FIRENZEUn ritorno in grande stile, quello di Mario Biondi sul palco del Teatro Verdi di Firenze, questa sera alle 20,45 con la sua vocalità profonda e le note leggere del soul internazionale.

La voce italiana che ha fatto la storia della musica anche all’estero, è in scena con “Crooning Italian Theaters Tour“. Un grande repertorio, dalle sue canzoni ai grandi classici della musica mondiale, del miglior jazz e del miglior soul.

Mario Biondi porterà con sé le note lievi del genere che più predilige, accompagnato dal timbro graffiante che lo contraddistingue. Un connubio che da sempre anima l’eleganza dei suoi concerti e delle sue produzioni discografiche.

Il cantautore catanese ha già portato il suo tour in scena nei maggiori palchi dei migliori teatri italiani e non solo, accompagnato da tante orchestre e musicisti di eccezione.

Sul palco porta il suo recente EP, L’Oro, nel quale interpreta i grandi successi della musica italiana, in quello che lui stesso definisce “Crooning Undercover“.

Tra i grandi classici ci sono La donna cannone di Francesco De Gregori, E tu come stai di Claudio Baglioni, oltre al grande classico di Patty Pravo, Pensiero Stupendo e Sulla terra io e lei di Riccardo Cocciante.

Un grande capitolo italiano, che vuole essere anche un omaggio al Paese che gli ha dato i natali e lo ha portato in alto, accanto ad artisti enormi come Ray Charles.

Ma non solo le nuove interpretazioni dei brani che hanno fatto la storia della musica nostrana. Ci saranno anche pezzi in lingua inglese della miglior tradizione jazz e blues, oltre ai suoi Love Is a Temple, Be Lonely, Shine On e This Is What You Are che vogliono far emozionare il pubblico che lo segue da sempre.

Un modo anche per celebrare la sua carriera di oltre trent’anni sui palchi e negli studios di tutto il mondo, tra il London Jazz Festival e il Jazz Open Festival di Stoccarda.

Accompagneranno il cantautore Elisabetta Serio al pianoforte, Aldo Capasso al basso e contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria. Una formazione nuova e con una scaletta ricca e rinnovata che è un valore aggiunto di un grande appuntamento. A sostenere il suo tour nei teatri c'è anche Radio Monte Carlo.

Ancora disponibili gli ultimi biglietti per il concerto di stasera, a posti numerati, disponibili online sui maggiori store online: www.bitconcerti.it e www.ticketone.it.

I ticket si possono acquistare anche nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Lorenzo Ottanelli