Maria Paiato inaugura . In ascolto - Femminilità con "L’Avvelenatrice"

Un connubio vincente tra letteratura e teatro quello che si realizzerà, da domani, alla biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino con il ciclo: "In Ascolto: Femminilità - Cinque attrici in lettura", una serie di appuntamenti, da ottobre a febbraio prossimi, che vedranno sul palco Maria Paiato, Alvia Reale, Manuela Mandracchia, Alessandra Bedino, Silvia Frasson. Cinque apprezzatissime attrici che daranno voce ai personaggi e alle storie di scrittrici e scrittori quali Eric Emmanuel Schmitt, Vasilij Grossman, Alba De Cespedes, Lev Tolstoj e Natalia Ginzburg. A inaugurare la rassegna, domani alle 19, sarà Maria Paiato con il racconto "L’avvelenatrice" di Eric Emmanuel Schmitt (dalla raccolta "Concerto in memoria di un angelo"): un testo intriso di noir e ironia, in cui si narrano le vicende di una arzilla settantenne che gode della fama di assassina per aver avvelenato, nel corso della vita, tre mariti benestanti. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Si consiglia la prenotazione, online su bit.lyeventiadulti o telefonica al numero 055 4496851.

Sandra Nistri