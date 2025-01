Maria Gratkowska. Oggi alle 15 i funerali della storica pallavolista

Era stata la trascinatrice e in qualche modo il simbolo della Uisp Sestese che nel maggio 1964, aveva vinto il primo e unico campionato della storia per il volley sestese a Sesto. Un ruolo per cui tanti ancora ricordavano Maria Gratkowska scomparsa il giorno dell’Epifania: aveva compiuto 90 anni lo scorso 2 gennaio. Originaria della Polonia aveva sposato nel 1962 l’allenatore della squadra Alvaro Scarlini, conosciuto nel 1959 durante il Festival mondiale della gioventù a Vienna, e nel 1962 si era unita alla compagine guidando, l’anno dopo, la marcia trionfale per il tricolore. Si era poi adoperata anche per rafforzare i contatti e le occasioni di incontro fra Sesto e la Polonia come presidente dell’associazione culturale italo-polacca in Toscana. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 alla Pieve di San Martino.