Margherita Anzini è la nuova comandante della Compagnia Carabinieri di Firenze

Firenze, 18 settembre 2023 - Margherita Anzini, 42 anni, originaria di Reggio Calabria, è la nuova comandante della Compagnia Carabinieri di Firenze. L’ufficiale ha intrapreso la carriera militare nel 2002, frequentando la Scuola allievi Marescialli dei Carabinieri per poi proseguire i suoi studi presso l’Accademia militare di Modena e la Scuolaufficiali Carabinieri di Roma.

Laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna all’Università degli studi di Roma Tor Vergata nonché in Scienze Politiche – operatore della sicurezza e del controllo sociale all’Università degli studi di Bologna, dopo un’esperienza da sottufficiale presso la Stazione Carabinieri di Termini Imerese, da ufficiale ha ricoperto diversi incarichi presso l’organizzazione territoriale dell’Arma. È, infatti, stata comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo (Roma), comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Anzio (Roma), comandante della Tenenza di Guidonia (Roma), comandante del Comando Roma-Piazza Venezia ed, infine, comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina (Latina).

Al termine di questa esperienza operativa, Anzini è approdata nuovamente alla Scuola ufficiali di Roma, questa volta nelle vesti di comandante di Sezione ed Insegnante dove per quattro anni si è occupata della formazione dei giovani ufficiali che, come lei, al termine del loro percorso didattico-addestrativo, metteranno le competenze acquisite al servizio della collettività.