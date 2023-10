Mare Fuori sbarca ai Gigli. A tu per tu con i ’detenuti’

Ai Gigli la ‘prima’ toscana di "Mare Fuori". La serie Rai dei record tornerà sul piccolo schermo (Raiplay e Raidue) a febbraio 2024 con l’attesissima quarta stagione. Ma per i fan l’attesa è ricca di opportunità per scoprire qualcosa in più sulle nuove puntate e per conoscere i protagonisti. Infatti, in concomitanza con l’anteprima delle due nuove puntate, alcuni degli attori arrivano al centro commerciale alle porte di Firenze. Ma andiamo con ordine. I primi due episodi della quarta stagione della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, saranno presentati in anteprima dalla Festa del Cinema di Roma e da Alice nella città (dal 19 al 28 ottobre): sul red carpet, inoltre, sfileranno, i protagonisti della fiction che narra le vicende dei detenuti e del personale dell’immaginario Ipm di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Proprio nei giorni della Festa del cinema, i beniamini del pubblico arriveranno per la prima volta anche in Toscana: venerdì 20 ottobre (ore 17) ben tre protagonisti saranno al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (piazza esterna di Corte Tonda) per incontrare i fan. All’appuntamento sono attesi l’attore Vincenzo Ferrera, l’amato educatore Beppe Romano, la giovane Giovanna Sannino che nella serie presta il volto a Carmela, la moglie del bello e tenebroso Edoardo, e l’attore Antonio D’Aquino, ovvero Milos, il ragazzo sinti membro della banda di Ciro. Si tratta di tre personaggi che torneranno anche nella nuova stagione visto che le storie di ognuno sono rimaste in sospeso al termine della terza stagione, conclusa con un colpo di pistola che potrebbe aver colpito uno tra Carmine, Rosa e don Salvatore (interpretati rispettivamente da Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito e Raiz, la voce storica degli Almamegretta).

Per partecipare all’evento "Meet&Greet" de I Gigli è necessario prenotare un pass gratuito che dà diritto all’accesso al palco e a una sola foto; per ogni pass possono accedere un massimo di tre persone, ovvero un adulto accompagnatore e due minori. Tutte le info sul sito del centro commerciale.

Barbara Berti