Marcovaldo nella rilettura di Arca Azzurra

Oggi pomeriggio a alle 18,30 a Villa Demidoff, Parco Mediceo di via Fiorentina 276, a Pratolino, la Compagnia Arca Azzurra sarà impegnata nella lettura scenica di “Marcovaldo”. Un tributo a uno degli scrittori più acuti della nostra letteratura. Per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali. Alla chitarra Antonio Scaramuzzino. ME.MO. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti i quartieri. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi. Ingresso: 5 euro. Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected] – web www.arca-azzurra.it.