Marciapiedi e caditoie a rischio "In via di Soffiano condizioni indecorose, intervenire presto" I consiglieri di Fratelli d'Italia hanno effettuato un sopralluogo per constatare le condizioni dei marciapiedi, delle caditoie e del manto stradale tra via Starnina e il boschetto, che presentano situazioni pericolose. Chiederanno uno stanziamento di fondi per rifare il lato destro della strada.