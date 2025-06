‘Maturi’ da cinquant’anni. Da Vinci, gli ex si ritrovano

‘Maturi’ da cinquant’anni. Un avvenimento sicuramente da festeggiare quello del mezzo secolo dal diploma di scuola superiore e gli ex studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Firenze, sezione Edilizia, non si sono fatti sfuggire l’occasione ritrovandosi a tavola in un locale di Sesto Fiorentino. Qualcuno dei ‘maturati’ nel 1975, purtroppo, non c’è più ma tutti gli altri hanno risposto subito e volentieri all’appello anche per l’affiatamento della ‘vecchia’ classe formata da 17 ragazzi provenienti dai vari Comuni della provincia di Firenze (Sesto compreso) che, proprio per il numero esiguo dei componenti e l’isolamento delle allora classi di Edilizia dal resto della scuola, avevano sviluppato un particolare legame.

Le strade degli ex studenti dopo il diploma si sono divise, solo alcuni sono rimasti in contatto lavorativo ma la maggior parte ha preso strade diverse rispetto al titolo di studio conseguito. Sicuramente, durante il ritrovo a tavola dei giorni scorsi, un argomento trattato con grande divertimento è stato il ricordo di alcuni scherzi fatti a qualche componente della classe tornato a casa con un carico di mattoni, anziché libri, nello zaino ma anche a professori, come l’auto nuova di un docente completamente ‘impacchettata’ e infiocchettata.

S.N.