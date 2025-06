L’odissea del condominio: "Rifiuti non ritirati per mesi"

di Pier Francesco Nesti

Non è stato scevro da difficoltà il passaggio alla tariffa corrispettiva per oltre trenta famiglie residenti in un condominio di via dei Confini. L’edificio, infatti, dispone di alcuni bidoni condominiali e, come ci spiegano alcuni di loro, "nel mese di ottobre gli operatori di Alia vennero a sostituire i bidoni dell’organico, ne lasciarono due nuovi, ma ne ritirarono solo uno di quelli vecchi, creando anche dei disagi, considerando che nell’area in questione avevamo tre bidoni dell’organico, tre per la carta, uno l’indifferenziato e poco spazio dove posizionarli".

Da lì ne è nato uno scambio di mail con diversi solleciti da parte dei cittadini. Nel frattempo, però, qualcuno ha iniziato a spostare il bidone ‘sbagliato’, sprovvisto anche di Tag di riconoscimento, all’esterno dell’area condominiale: "Abbiamo informato Alia della cosa e qualche giorno dopo siamo stati contattati telefonicamente da un operatore che ci rassicurò sul fatto che il ‘famoso’ bidone presto sarebbe stato recuperato, salvo poi comunicarci che non era stato possibile proprio per la mancanza del Tag".

Il bidone, quindi, è stato messo da una parte all’altra della strada fino a quando "alcuni residenti nel palazzo di fronte al condominio, stufi di vederlo pieno di rifiuti e di conseguenza maleodorante, lo hanno riportato davanti al cancello del nostro palazzo".

E ancora: "Abbiamo scritto a Targi a maggio, ma il bidone è rimasto sempre lì, con i rifiuti che finiscono sparsi per terra". Uno di loro si è offerto anche di riconsegnarlo personalmente ad Alia, ma inutilmente (il bidone infatti sarebbe ancora in strada). Alia Multiutility, da parte sua, precisa che "il contenitore segnalato è stato rimosso, dopo essere stato individuato in un giardino pubblico della zona, e non nell’area condominiale indicata".

"I precedenti tentativi di ritiro – puntualizza – non erano andati a buon fine poiché il bidone, spostato e non identificabile, non si trovava nella posizione comunicata. Alia scusandosi per i disagi arrecati, ringrazia per la segnalazione che ha contribuito alla risoluzione del problema".