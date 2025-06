Al via il New Generation Festival. Giovani talenti e arti performative

Un concerto completamente gratuito sotto la Loggia dei Lanzi e in piazza Signoria inaugura una delle rassegne più acclamate in città. È il New Generation Festival, che porta i giovani talenti delle arti performative in alcune location esclusive, come il Teatro della Pergola, Palazzo Corsini al Prato e il Convento di San Francesco a Fiesole. Cinque giorni tra balletto, opera, jazz, musica da camera e musica sacra dell’epoca medicea, che si svolgeranno da mercoledì 11 a domenica 15 giugno.

Un’edizione, quella del 2025, che rende omaggio ai ruggenti anni Venti. Tra questi, ‘Les Ballets Russes à Florence’ che vede insieme ballerini russi e ucraini, in omaggio a Sergei Diaghilev. E ancora il jazz di Duke Ellington, Louis Armstrong e George Gershwin con ‘The bird of Swing’, interpretato dal New York Jazz Sextet, guidato da Dominick Farinacci. E sono solo due dei sei eventi in programma. Il tutto grazie al lavoro dei giovani professionisti. Per il concerto inaugurale, infatti, saranno presenti i ragazzi della Mascarade Opera Programme, dell’Accademia del Maggio e dell’Accademia del Teatro alla Scala, in un evento unico diretto dal Maestro Sándor Károlyi. E il New Generation Festival è una manifestazione creata da Fondazione Mascarade, l’ente italo-britannico che ha fatto della formazione per i giovani professionisti della musica classica un vero e proprio statuto. Ed è proprio Roger Granville che, nel presentare l’evento in Palazzo Tornabuoni, in quello stesso luogo dove l’opera lirica è nata, precisa: "Questa è una vera e propria esperienza culturale che unisce passato, presente e futuro delle arti. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire giovani talenti e di vivere la magia della città di Firenze in un contesto straordinario".

L’assessore alla Cultura di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini, aggiunge: "Il New Generation Festival è un momento magico per tanti giovani talenti che possono farsi apprezzare attraverso una manifestazione internazionale di alta qualità, con un evento speciale in piazza della Signoria". Il cartellone prevede concerti gratuiti e a pagamento. Per il programma completo, informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.newgenerationfestival.org.

Lorenzo Ottanelli